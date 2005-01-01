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Новости Орехово-Зуево: Избил собутыльника
Избил собутыльника
16.01 12:00 Итог очередной пьяной ссоры в Орехово-Зуеве — мужчина (приезжий из Иркутской области), доставленный в больницу с множественными ушибами и гематомами головы и с общим переохлаждением. Он был найден в 100 м. от дома на ул. Кирова утром 14 января.

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Новости Орехово-Зуево: Школа № 16 в списке «100 лучших школ России»
16.01 09:00 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» вошла в список «100 лучших школ России».

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Новости Орехово-Зуево: Победа и поражение
16.01 06:00 Продолжается Первенство России по мини-футболу, зона «Московская область». 15 января представители дворца спорта «Восток» на своём поле принимали гостей из Красноармейска.

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Новости Орехово-Зуево: Афиша на неделю
16.01 03:00 Недельная новостная лента мероприятий по спорту, культуре и делам молодежи, которые пройдут на территории Орехово-Зуева с 16 по 22 января.

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Новости Орехово-Зуево: Пожар на Ленина, 99
15.01 13:56 Днем 15 января горело нежилое строение по адресу: Ленина, 99 (бывшая фабрика).

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Новости Орехово-Зуево: Уважаемые владельцы транспортных средств!
15.01 12:00 С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

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15.01 09:00 13 января в 19:20 в квартире одного из домов на улице Садовая в поселке Новый Снопок был обнаружен труп.

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15.01 06:00 14 января во дворце спорта «Восток» прошли очередные игры Первенства России по мини-футболу. Две игры закончились уверенными победами футболистов «Востока».

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14.01 09:00 Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадал сотрудник Росгвардии.

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14.01 06:00 В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» подведены итоги работы за 2016 год.

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13.01 12:00 «Мосэнергосбыт» заявил о мошенниках, предлагающих замену счетчиков в Орехово Зуеве и районе.

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13.01 09:00 Чтобы не ограбили квартиру и не угнали машину. За последнее время в городе и районе увеличилось число квартирных краж. Не игнорируйте элементарные меры безопасности.

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13.01 06:00 Где в Орехове можно будет окунуться в иордань на Крещенье.

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12.01 12:00 Парк техники пожарной части № 248, расположенный в Дрезне, пополнился новым автомобилем.

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12.01 09:00 Песня Михаила Танича «Текстильный городок» посвящена Орехово-Зуеву, текст написан в двухкомнатной полуподвальной квартире во Дворе Стачки (дом № 76) 55 лет назад

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12.01 06:20 Дорогу регионального значения на ул. Гагарина включили в госпрограмму на 2017 год, также власти намерены реконструировать здание спального корпуса бывшего детского дома-школы.

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11.01 15:00 Читательница нашего портала обеспокоена тем, что ей придется вести на учебу ребенка в школу № 4, где, по ее словам, стоит низкая температура, отсутствует вода и не организовано горячее питание

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Лента новостей:
12 Января 23:37   161
Операция "Дилер".
С 10 по 19 января на территории обслуживания МУ МВД России «Орехово-Зуевское» проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Дилер».
Главная цель мероприятия ...
12 Января 23:28   102
Участковые уполномоченные МУ МВД России "Орехово-Зуевское".
Участковые уполномоченные МУ МВД России "Орехово-Зуевское".
12 Января 23:25   73
Профилактическая беседа.
10 января сотрудники по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели в школе № 18 профилактическую и воспитательную беседу с учащимися.
Инспектор по де...
12 Января 23:21   75
Приглашаем на лыжные гонки!
Приглашаем на лыжные гонки!
15 января на городской лыжной базе состоятся соревнования по лыжным гонкам открытое первенство города ,стиль классический.
Регистрация ТОЛЬКО...
12 Января 22:59   76
Рождественский шахматный турнир!
15 января в ЦКД "Мечта" состоится Рождественский шахматный турнир! Регистрация участников с 11:15 до 11:45. Начало турнира в 12:00.
Приглашаем всех желающих!
11 Января 22:49   103
Рождественский турнир по футболу
6 января на стадионе "Торпедо" состоялся Рождественский турнир по футболу среди юношеских команд МУ СШ "Спартак-Орехово". Открыли турнир директор МУ СШ "Спартак-Орехово" Викто...
11 Января 14:14   177
Задержан мужчина со спайсом
7 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на ул. Набережная г.о. Орехово-Зуево задержан и доставлен в полицию 25-летний местны...

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Двор Стачки 1885 года Клим Булавкин

07 Января

Двор Стачки 1885 года

Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.

Ёлка нашего двора Владимир Захаров

20 Декабря

Ёлка нашего двора

Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.

Долгострой детсада в городе Куровское Народный фронт

18 Декабря

Долгострой детсада в городе Куровское

Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.

Праздник к нам приходит... и новые цены Городская среда

14 Декабря

Праздник к нам приходит... и новые цены

Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.

Наружняя реклама в Орехово-Зуево
5 февраля

Юбилейный форум классической вокальной музыки

КДЦ "Зимний театр"

 15:00
21 января

Поэтический вечер

КДЦ "Зимний театр"

 17:00
28 января

Спектакль "Снежная Королева"

КДЦ "Зимний театр"

 12:00
3 февраля

Спектакль - оперетта "Летучая мышь"

КДЦ "Зимний театр"

 19:00
12 февраля

Спектакль "Серебряное копытце"

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 16:00

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Новый год и другие праздники Орехово-Зуевская элита (управляющие, служащие, инженеры, техники, конторщики, врачи и учителя) обычно отмечала в здании, где сейчас находится центр детского творчества "Родник" – до революции это было Общественное собрание служащих при фабриках Никольской мануфактуры, своего рода клуб, за членство в котором платился ежегодный взнос по 5 рублей с человека. Открыли это Общественное собрание в 1897 году. Согласно книге Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых», «Здесь играли в карты, в бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой сцене по вечерам нередко ставились одноактные пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы силами московских артистов. Привозили актеров, известных и очень именитых, которые показывали спектакли в Клубе. И здесь же ставили любительские спектакли местные артисты – сыновья и дочери членов «Клуба служащих». В Общественном собрании проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года демонстрировались кинокартины...» Фото и отрывок из книги Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых»
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