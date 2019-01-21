Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
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21.01 12:00 10 января жителям домов 10а и 12а на улице Северная неустановленные лица заменили индивидуальные приборы учета электроэнергии. Сделано это было за счет средств самих жителей, обманным путем, срок эксплуатации приборов еще не истек.
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21.01 09:00 60 лет назад был скреплен подписями союз супругов Виктора Александровича и Лидии Васильевны Орловых. 19 января для них вновь звучал свадебный марш.
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20.01 08:00 Чемодан с 17 кг героина обнаружили при проверке автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе.
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19.01 06:00 При участии Госжилинспекции жители аварийного дома в Орехово-Зуеве переехали в новые благоустроенные квартиры.
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18.01 20:43 Православные Орехово-Зуева отметили Крещение Господне, один из наиболее почитаемых праздников в церковном календаре.
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18.01 09:00 100 канистр с незамерзающей жидкостью и более 1 000 мягких игрушек изъяли полицейские в ходе рейда. Видеорепортаж.
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18.01 06:00 В связи с большим количеством обращений жителей многоквартирных домов по вопросу получения двойных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг от ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» Госжилинспекция Московской области сообщает...
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18.01 03:00 Крещенские купания будут проводиться в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 7:00 до 16:00.
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17.01 15:00 В канун старого Нового года в городском Выставочном зале прошла благотворительная экскурсия и мастер-класс для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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17.01 12:00 С 24 декабря по 7 января в «Зимнем театре» проходил премьерный показ спектакля «Сын Кощея» (постановщик, автор сценария, музыки и песен — Наталья Колдашова).
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21 Января 21:53 19
Освящение отделения геронтологии при Первой горбольнице.
19 января клирик храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских священник Петр Туря совершил чин освящения отделения геронтологии при Первой городской больнице.
21 Января 21:16 18
Прием граждан представителем ГУ МВД России по Московской области.
27 января в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16:00 до 18:00 начальник ОРЧ ЭБ и ПК № 1, подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич Ярочкин будет вести прием жителей города и рай...
19 Января 22:58 119 2
Отчетность по страховым взносам за 2016 год!
Налоговая информирует! Отчетность по страховым взносам за 2016 год!
Вся отчетность по страховым взносам за 2016 год сдается в ПФР и ФСС России. Они же будут осуществлять вы...
19 Января 22:57 117
Заполнение платёжных документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года.
Налоговая информирует! Заполнение платёжных документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года.
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе и за пер...
19 Января 17:43 73
Мастер-класс по живописи.
22 января в 16:00 в Выставочном зале (по адресу: Центральный бульвар, 3) состоится бесплатный мастер-класс по живописи для взрослых от 14 лет и старше. Молодой педагог-живопис...
19 Января 08:10 93
Налоговая приглашает на семинар.
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Московской области приглашают принять участие в практическом семинаре «Изменение 54 ФЗ. Новые правила применен...
18 Января 23:43 91
Безопасность для детей.
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Клим Булавкин
07 ЯнваряДвор Стачки 1885 года
Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
Владимир Захаров
20 ДекабряЁлка нашего двора
Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.
Народный фронт
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Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.
Городская среда
14 ДекабряПраздник к нам приходит... и новые цены
Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.
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