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Новости Орехово-Зуево: Осторожно: в городе орудуют мошенники
Осторожно: в городе орудуют мошенники
21.01 12:00 10 января жителям домов 10а и 12а на улице Северная неустановленные лица заменили индивидуальные приборы учета электроэнергии. Сделано это было за счет средств самих жителей, обманным путем, срок эксплуатации приборов еще не истек.

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Новости Орехово-Зуево: «Бриллиантовую свадьбу» отметили супруги Орловы
21.01 09:00 60 лет назад был скреплен подписями союз супругов Виктора Александровича и Лидии Васильевны Орловых. 19 января для них вновь звучал свадебный марш.

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Новости Орехово-Зуево: Полицейские заняли 2 место в городском турнире по мини-футболу
21.01 06:00 Полицейские заняли 2 место в городском турнире по мини-футболу.

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Новости Орехово-Зуево: На публичные слушания направлен проект генплана Орехово-Зуева
20.01 12:00 На публичные слушания направлен проект генплана Орехово-Зуева.

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Новости Орехово-Зуево: Чемодан с 17 кг героина обнаружили при проверке автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе
20.01 08:00 Чемодан с 17 кг героина обнаружили при проверке автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе.

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Новости Орехово-Зуево: Ислам в Московском регионе
20.01 06:00 1-я научная конференция «Ислам в Московском регионе», посвященная 100-летию создания мусульманской общины городов Павловского Посада, Орехово-Зуева и Ногинска, пройдет в Орехово–Зуеве в Татарском исламском культурном центре 25 мая.

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19.01 15:00 Для такси Подмосковья установлена единая цветовая гамма.

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19.01 12:00 Отдел ЗАГС городского округа Орехово-Зуево подвел итоги ушедшего года

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19.01 09:00 Как поступать в вуз, чтобы потом не было жалко бесцельно потраченных лет.

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19.01 06:00 При участии Госжилинспекции жители аварийного дома в Орехово-Зуеве переехали в новые благоустроенные квартиры.

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18.01 20:43 Православные Орехово-Зуева отметили Крещение Господне, один из наиболее почитаемых праздников в церковном календаре.

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18.01 12:00 После новогодних каникул возобновился Чемпионат Орехово-Зуева по хоккею с шайбой.

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18.01 09:00 100 канистр с незамерзающей жидкостью и более 1 000 мягких игрушек изъяли полицейские в ходе рейда. Видеорепортаж.

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18.01 06:00 В связи с большим количеством обращений жителей многоквартирных домов по вопросу получения двойных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг от ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» Госжилинспекция Московской области сообщает...

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18.01 03:00 Крещенские купания будут проводиться в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 7:00 до 16:00.

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17.01 15:00 В канун старого Нового года в городском Выставочном зале прошла благотворительная экскурсия и мастер-класс для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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17.01 12:00 С 24 декабря по 7 января в «Зимнем театре» проходил премьерный показ спектакля «Сын Кощея» (постановщик, автор сценария, музыки и песен — Наталья Колдашова).

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Лента новостей:
21 Января 21:53   19
Освящение отделения геронтологии при Первой горбольнице.
19 января клирик храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских священник Петр Туря совершил чин освящения отделения геронтологии при Первой городской больнице.
21 Января 21:16   18
Прием граждан представителем ГУ МВД России по Московской области.
27 января в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16:00 до 18:00 начальник ОРЧ ЭБ и ПК № 1, подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич Ярочкин будет вести прием жителей города и рай...
19 Января 22:58   119   2
Отчетность по страховым взносам за 2016 год!
Налоговая информирует! Отчетность по страховым взносам за 2016 год!
Вся отчетность по страховым взносам за 2016 год сдается в ПФР и ФСС России. Они же будут осуществлять вы...
19 Января 22:57   117
Заполнение платёжных документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года.
Налоговая информирует! Заполнение платёжных документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года.
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе и за пер...
19 Января 17:43   73
Мастер-класс по живописи.
22 января в 16:00 в Выставочном зале (по адресу: Центральный бульвар, 3) состоится бесплатный мастер-класс по живописи для взрослых от 14 лет и старше. Молодой педагог-живопис...
19 Января 08:10   93
Налоговая приглашает на семинар.
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Московской области приглашают принять участие в практическом семинаре «Изменение 54 ФЗ. Новые правила применен...
18 Января 23:43   91
Безопасность для детей.
15 января сотрудники ПДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели для воспитанников детского сада № 24 акцию «Безопасность». Старший инспектор по делам несовершеннолетних МУ М...

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Двор Стачки 1885 года Клим Булавкин

07 Января

Двор Стачки 1885 года

Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.

Ёлка нашего двора Владимир Захаров

20 Декабря

Ёлка нашего двора

Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.

Долгострой детсада в городе Куровское Народный фронт

18 Декабря

Долгострой детсада в городе Куровское

Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.

Праздник к нам приходит... и новые цены Городская среда

14 Декабря

Праздник к нам приходит... и новые цены

Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.

Наружняя реклама в Орехово-Зуево
5 февраля

Юбилейный форум классической вокальной музыки

КДЦ "Зимний театр"

 15:00
28 января

Спектакль "Снежная Королева"

КДЦ "Зимний театр"

 12:00
3 февраля

Спектакль - оперетта "Летучая мышь"

КДЦ "Зимний театр"

 19:00
4 февраля

Сказ "Про Федота-стрельца, удалого молодца"

МУК "КДЦ Зимний театр"

 17:00
11 февраля

"Флорентийские страсти" или "Хозяйка гостиницы

МУК "КДЦ Зимний театр"

 17:00
12 февраля

Спектакль "Серебряное копытце"

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 16:00
19 февраля

Детский спектакль "Фантазёры"

МУК "КДЦ Зимний театр"

 19:00
12 марта

Музыкальная сказка "Винни-Пух"

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 12:00
19 марта

Московское шоу ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 12:00
1 апреля

Лирическая комедия "Однажды вечером"

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 19:00

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