Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
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09.01 12:00 Труп мужчины 1952 года рождения с ножевым ранением был обнаружен в квартире в Куровском 7 января в 15:45.
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09.01 09:00 Уважаемые родители! В связи со сложившимися погодными условиями в понедельник, 9 января, занятия для учеников 1—4 классов в муниципальных школах города будут организованы дистанционно, через школьный портал.
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09.01 06:00 Открытый урок по художественной гимнастике «Рождественская сказка» прошёл 8 января во дворце спорта «Восток».
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08.01 09:00 «Оранжевый» уровень опасности объявлен в московском регионе на 8 января, причина — морозы.
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08.01 06:00 5 января на городской лыжной базе прошел зимний фестиваль ГТО, принять участие могли все желающие.
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07.01 06:00 Поздравление с Рождеством Христовым от благочинного церквей Орехово-Зуевского округа отца Андрея Коробкова.
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06.01 12:00 Ранее судимый за изнасилование мужчина 1986 года рождения убил собутыльника во время ссоры.
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06.01 06:03 5 января на хоккейной площадке дворца спорта «Восток» проходил новогодний турнир по хоккею с шайбой городского округа Орехово-Зуево среди детско-юношеских команд.
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05.01 12:00 На участках федеральных трасс в Московской области начали работу 5 мобильных пунктов обогрева.
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03.01 09:00 2 января днем на Октябрьской площади перед зданием городской администрации у главной ёлки Орехово-Зуева состоялось торжество для маленьких жителей нашего города.
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03.01 06:00 С начала 2017 года повысился тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья. Для пользователей карты «Стрелка» начала действовать новая система скидок — процентная.
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Лента новостей:
9 Января 19:28 17
Чемпионат города.
3 января стартовал Чемпионат города Орехово-Зуево по мини-футболу. Участвуют 52 команды – это более 1000 человек в возрасте от 15 до 55 лет. Среди участников чемпионата – СПК...
9 Января 19:22 13
Елка для армянской диаспоры.
Завершая череду утренников, 8 января в Центре культуры и досуга «Мечта» прошла новогодняя елка для армянской диаспоры. Праздник условно можно разделить на две части. Сначала Д...
9 Января 19:19 12
Шахматы в канун Рождества.
6 января в Центре культуры и досуга «Мечта» состоялся Рождественский блиц-турнир по шахматам. Соревнования проводились с целью популяризация шахмат среди детей и взрослых, выя...
9 Января 19:03 12
О новогоднем оформлении.
Сотрудниками территориального отдела №13 Государственного административно-технического надзора Московской области проведен выезд и осмотр территорий праздничных гуляний. В ход...
9 Января 18:57 19
Информация о ДТП на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с со 2 по 8 января.
На прошлой неделе произошло ДТП (с пострадавшими) – 3, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы различной степени тяжести. На территории Орехово-Зуева и района зарегистри...
9 Января 09:28 40
Повышение квалификации в ГГТУ.
9 января в стенах первого корпуса ГГТУ начались занятия у слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Более 40 педагогов образовательных органи...
9 Января 09:23 75
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Клим Булавкин
07 ЯнваряДвор Стачки 1885 года
Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
Владимир Захаров
20 ДекабряЁлка нашего двора
Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.
Народный фронт
18 ДекабряДолгострой детсада в городе Куровское
Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.
Городская среда
14 ДекабряПраздник к нам приходит... и новые цены
Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.
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Новый год и другие праздники Орехово-Зуевская элита (управляющие, служащие, инженеры, техники, конторщики, врачи и учителя) обычно отмечала в здании, где сейчас находится центр детского творчества "Родник" – до революции это было Общественное собрание служащих при фабриках Никольской мануфактуры, своего рода клуб, за членство в котором платился ежегодный взнос по 5 рублей с человека. Открыли это Общественное собрание в 1897 году. Согласно книге Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых», «Здесь играли в карты, в бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой сцене по вечерам нередко ставились одноактные пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы силами московских артистов. Привозили актеров, известных и очень именитых, которые показывали спектакли в Клубе. И здесь же ставили любительские спектакли местные артисты – сыновья и дочери членов «Клуба служащих». В Общественном собрании проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года демонстрировались кинокартины...» Фото и отрывок из книги Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых»
#ореховозуево #сновымгодом #прошлое
По нашим сведениям, сегодня утром, примерно в 9.30, в Орехово-Зуеве на Центральном бульваре в отделении банка ВТБ-24 мужчина облил себя горючей жидкостью и взял в заложницы женщину. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Здание банка оцеплено, из соседних учреждений эвакуированы люди. Мы следим за развитием ситуации.
#Repost @malenkaya_strana_oz
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Вчера в саду «Маленькая страна» было по-новогоднему весело!
Городской портал @ozonsite подвел итоги творческого конкурса «Украсим ёлку!» и пригласил всех участников на праздник в наш сад.
Дети и их родители украсили нашу лесную красавицу невероятными игрушками, сделанными своими руками, а Дед Мороз и Снегурочка порадовали подарками каждого малыша, подарив приглашения на новогодние спектакли и тесто для лепки и творчества!
Огромное спасибо всем за участие, ведь, Новый год это отличный повод вернуться в детство, во время волшебства и чудес!
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