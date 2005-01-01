Новый год и другие праздники Орехово-Зуевская элита (управляющие, служащие, инженеры, техники, конторщики, врачи и учителя) обычно отмечала в здании, где сейчас находится центр детского творчества "Родник" – до революции это было Общественное собрание служащих при фабриках Никольской мануфактуры, своего рода клуб, за членство в котором платился ежегодный взнос по 5 рублей с человека. Открыли это Общественное собрание в 1897 году. Согласно книге Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых», «Здесь играли в карты, в бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой сцене по вечерам нередко ставились одноактные пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы силами московских артистов. Привозили актеров, известных и очень именитых, которые показывали спектакли в Клубе. И здесь же ставили любительские спектакли местные артисты – сыновья и дочери членов «Клуба служащих». В Общественном собрании проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года демонстрировались кинокартины...» Фото и отрывок из книги Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых»

#ореховозуево #сновымгодом #прошлое