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Новости Орехово-Зуево: Сын зарезал отца во время пьяной ссоры
Сын зарезал отца во время пьяной ссоры
09.01 12:00 Труп мужчины 1952 года рождения с ножевым ранением был обнаружен в квартире в Куровском 7 января в 15:45.

Просмотров: 278  | Комментариев: 15 

Новости Орехово-Зуево: И в школу не пойдем
09.01 09:00 Уважаемые родители! В связи со сложившимися погодными условиями в понедельник, 9 января, занятия для учеников 1—4 классов в муниципальных школах города будут организованы дистанционно, через школьный портал.  

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Новости Орехово-Зуево: Рождественская сказка
09.01 06:00 Открытый урок по художественной гимнастике «Рождественская сказка» прошёл 8 января во дворце спорта «Восток».

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Новости Орехово-Зуево: «Оранжевый» уровень опасности
08.01 09:00 «Оранжевый» уровень опасности объявлен в московском регионе на 8 января, причина — морозы.

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Новости Орехово-Зуево: Зимний фестиваль ГТО
08.01 06:00 5 января на городской лыжной базе прошел зимний фестиваль ГТО, принять участие могли все желающие.

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Новости Орехово-Зуево: С Рождеством, православные!
07.01 06:00 Поздравление с Рождеством Христовым от благочинного церквей Орехово-Зуевского округа отца Андрея Коробкова.

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06.01 12:50 Пожар в гостином дворе «Зуевский». На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Просмотров: 3874  | Комментариев: 10 

06.01 12:00 Ранее судимый за изнасилование мужчина 1986 года рождения убил собутыльника во время ссоры.

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06.01 09:09 Почти на 83 % превышен эпидпорог в Подмосковье по ОРВИ и гриппу.

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06.01 06:03 5 января на хоккейной площадке дворца спорта «Восток» проходил новогодний турнир по хоккею с шайбой городского округа Орехово-Зуево среди детско-юношеских команд.

Просмотров: 345 

05.01 12:00 На участках федеральных трасс в Московской области начали работу 5 мобильных пунктов обогрева.

Просмотров: 394 

05.01 09:00 Мужчину с амфетамином задержали в Орехово-Зуевском районе.

Просмотров: 504 

05.01 03:00 В центре культуры и досуга «Мечта» прошел новогодний марафон детских утренников.

Просмотров: 363 

04.01 09:05 Почти 30 градусов мороза ожидается в регионе к 7 января.

Просмотров: 477 

04.01 03:00 Стражи порядка в преддверии Нового года провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

Просмотров: 468 

03.01 09:00 2 января днем на Октябрьской площади перед зданием городской администрации у главной ёлки Орехово-Зуева состоялось торжество для маленьких жителей нашего города.

Просмотров: 685 

03.01 06:00 С начала 2017 года повысился тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья. Для пользователей карты «Стрелка» начала действовать новая система скидок — процентная.

Просмотров: 958  | Комментариев: 4 

Лента новостей:
9 Января 19:28   17
Чемпионат города.
3 января стартовал Чемпионат города Орехово-Зуево по мини-футболу. Участвуют 52 команды – это более 1000 человек в возрасте от 15 до 55 лет. Среди участников чемпионата – СПК...
9 Января 19:22   13
Елка для армянской диаспоры.
Завершая череду утренников, 8 января в Центре культуры и досуга «Мечта» прошла новогодняя елка для армянской диаспоры. Праздник условно можно разделить на две части. Сначала Д...
9 Января 19:19   12
Шахматы в канун Рождества.
6 января в Центре культуры и досуга «Мечта» состоялся Рождественский блиц-турнир по шахматам. Соревнования проводились с целью популяризация шахмат среди детей и взрослых, выя...
9 Января 19:03   12
О новогоднем оформлении.
Сотрудниками территориального отдела №13 Государственного административно-технического надзора Московской области проведен выезд и осмотр территорий праздничных гуляний. В ход...
9 Января 18:57   19
Информация о ДТП на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с со 2 по 8 января.
На прошлой неделе произошло ДТП (с пострадавшими) – 3, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы различной степени тяжести. На территории Орехово-Зуева и района зарегистри...
9 Января 09:28   40
Повышение квалификации в ГГТУ.
9 января в стенах первого корпуса ГГТУ начались занятия у слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Более 40 педагогов образовательных органи...
9 Января 09:23   75
Сообщает 01.
За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров, 1 человек погиб, 9 раз пожарные выезжали на тушение мусора.

03.01.17
- утором Орехово-Зуево ул. Моторный пр-д д.6, строение ...

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Двор Стачки 1885 года Клим Булавкин

07 Января

Двор Стачки 1885 года

Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.

Ёлка нашего двора Владимир Захаров

20 Декабря

Ёлка нашего двора

Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.

Долгострой детсада в городе Куровское Народный фронт

18 Декабря

Долгострой детсада в городе Куровское

Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.

Праздник к нам приходит... и новые цены Городская среда

14 Декабря

Праздник к нам приходит... и новые цены

Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.

Наружняя реклама в Орехово-Зуево
2 января-14 января

Сказка "Новый год для Золушки"

МУК "ДК на пл. Пушкина"

 17:00

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Новый год и другие праздники Орехово-Зуевская элита (управляющие, служащие, инженеры, техники, конторщики, врачи и учителя) обычно отмечала в здании, где сейчас находится центр детского творчества "Родник" – до революции это было Общественное собрание служащих при фабриках Никольской мануфактуры, своего рода клуб, за членство в котором платился ежегодный взнос по 5 рублей с человека. Открыли это Общественное собрание в 1897 году. Согласно книге Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых», «Здесь играли в карты, в бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой сцене по вечерам нередко ставились одноактные пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы силами московских артистов. Привозили актеров, известных и очень именитых, которые показывали спектакли в Клубе. И здесь же ставили любительские спектакли местные артисты – сыновья и дочери членов «Клуба служащих». В Общественном собрании проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года демонстрировались кинокартины...» Фото и отрывок из книги Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых»
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