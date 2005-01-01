Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
|
16.01 12:00 Итог очередной пьяной ссоры в Орехово-Зуеве — мужчина (приезжий из Иркутской области), доставленный в больницу с множественными ушибами и гематомами головы и с общим переохлаждением. Он был найден в 100 м. от дома на ул. Кирова утром 14 января.
Просмотров: 139
Просмотров: 273
16.01 06:00 Продолжается Первенство России по мини-футболу, зона «Московская область». 15 января представители дворца спорта «Восток» на своём поле принимали гостей из Красноармейска.
Просмотров: 87
16.01 03:00 Недельная новостная лента мероприятий по спорту, культуре и делам молодежи, которые пройдут на территории Орехово-Зуева с 16 по 22 января.
Просмотров: 142
Просмотров: 962
15.01 09:00 13 января в 19:20 в квартире одного из домов на улице Садовая в поселке Новый Снопок был обнаружен труп.
Просмотров: 456 | Комментариев: 1
15.01 06:00 14 января во дворце спорта «Восток» прошли очередные игры Первенства России по мини-футболу. Две игры закончились уверенными победами футболистов «Востока».
Просмотров: 173
Просмотров: 682 | Комментариев: 4
Просмотров: 365 | Комментариев: 1
13.01 12:00 «Мосэнергосбыт» заявил о мошенниках, предлагающих замену счетчиков в Орехово Зуеве и районе.
Просмотров: 627 | Комментариев: 1
13.01 09:00 Чтобы не ограбили квартиру и не угнали машину. За последнее время в городе и районе увеличилось число квартирных краж. Не игнорируйте элементарные меры безопасности.
Просмотров: 585
Просмотров: 567 | Комментариев: 1
12.01 12:00 Парк техники пожарной части № 248, расположенный в Дрезне, пополнился новым автомобилем.
Просмотров: 390 | Комментариев: 2
12.01 09:00 Песня Михаила Танича «Текстильный городок» посвящена Орехово-Зуеву, текст написан в двухкомнатной полуподвальной квартире во Дворе Стачки (дом № 76) 55 лет назад
Просмотров: 538 | Комментариев: 2
12.01 06:20 Дорогу регионального значения на ул. Гагарина включили в госпрограмму на 2017 год, также власти намерены реконструировать здание спального корпуса бывшего детского дома-школы.
Просмотров: 787 | Комментариев: 11
11.01 15:00 Читательница нашего портала обеспокоена тем, что ей придется вести на учебу ребенка в школу № 4, где, по ее словам, стоит низкая температура, отсутствует вода и не организовано горячее питание
Просмотров: 909 | Комментариев: 3
Лента новостей:
12 Января 23:37 161
Операция "Дилер".
С 10 по 19 января на территории обслуживания МУ МВД России «Орехово-Зуевское» проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Дилер».
Главная цель мероприятия ...
12 Января 23:28 102
Участковые уполномоченные МУ МВД России "Орехово-Зуевское".
12 Января 23:25 73
Профилактическая беседа.
10 января сотрудники по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели в школе № 18 профилактическую и воспитательную беседу с учащимися.
Инспектор по де...
12 Января 23:21 75
Приглашаем на лыжные гонки!
Приглашаем на лыжные гонки!
15 января на городской лыжной базе состоятся соревнования по лыжным гонкам открытое первенство города ,стиль классический.
Регистрация ТОЛЬКО...
12 Января 22:59 76
Рождественский шахматный турнир!
15 января в ЦКД "Мечта" состоится Рождественский шахматный турнир! Регистрация участников с 11:15 до 11:45. Начало турнира в 12:00.
Приглашаем всех желающих!
11 Января 22:49 103
Рождественский турнир по футболу
6 января на стадионе "Торпедо" состоялся Рождественский турнир по футболу среди юношеских команд МУ СШ "Спартак-Орехово". Открыли турнир директор МУ СШ "Спартак-Орехово" Викто...
11 Января 14:14 177
Задержан мужчина со спайсом
Ленты: — Основные новости — Короткие новости — Авторские колонки — Техноблог
Клим Булавкин
07 ЯнваряДвор Стачки 1885 года
Двор Стачки — это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе 1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои требования к фабрикантам.
Владимир Захаров
20 ДекабряЁлка нашего двора
Не так давно СМИ и сети обсуждали историю из Тюменской области, когда, судя по цитате с сайта прокуратуры «у жительницы райцентра Ярково 86-летней Анны Фольц 1 декабря в палисаднике дома была спилена полувековая ель и установлена на площади возле Центрального дома культуры в честь Нового года». Но, кто бы мог подумать, что очень похожее случилось у нас в Ликино-Дулёве.
Народный фронт
18 ДекабряДолгострой детсада в городе Куровское
Жители Куровского сообщили в региональное отделение ОНФ о нарушениях законодательства при строительстве садика на 200 мест на Новинском шоссе. В 2012 г. администрация района провела аукцион на его строительство. Цена муниципального контракта составила почти 155 млн руб. Торги выиграл их единственный участник, без понижения цены. Все работы по объекту должны были быть завершены до конца 2015 г.
Городская среда
14 ДекабряПраздник к нам приходит... и новые цены
Жизнь дорожает — и это ни для кого не секрет. Что нас ждет в наступающем году, на что нам предстоит раскошелится уже с 1 января.
Мы в Инстаграме | подписывайтесь, отмечайте нас на своих фотографиях @ozonsite
Новый год и другие праздники Орехово-Зуевская элита (управляющие, служащие, инженеры, техники, конторщики, врачи и учителя) обычно отмечала в здании, где сейчас находится центр детского творчества "Родник" – до революции это было Общественное собрание служащих при фабриках Никольской мануфактуры, своего рода клуб, за членство в котором платился ежегодный взнос по 5 рублей с человека. Открыли это Общественное собрание в 1897 году. Согласно книге Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых», «Здесь играли в карты, в бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой сцене по вечерам нередко ставились одноактные пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы силами московских артистов. Привозили актеров, известных и очень именитых, которые показывали спектакли в Клубе. И здесь же ставили любительские спектакли местные артисты – сыновья и дочери членов «Клуба служащих». В Общественном собрании проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года демонстрировались кинокартины...» Фото и отрывок из книги Бирюковой А.А. «Никольское – вотчина Морозовых»
#ореховозуево #сновымгодом #прошлое
По нашим сведениям, сегодня утром, примерно в 9.30, в Орехово-Зуеве на Центральном бульваре в отделении банка ВТБ-24 мужчина облил себя горючей жидкостью и взял в заложницы женщину. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Здание банка оцеплено, из соседних учреждений эвакуированы люди. Мы следим за развитием ситуации.
#Repost @malenkaya_strana_oz
・・・
Вчера в саду «Маленькая страна» было по-новогоднему весело!
Городской портал @ozonsite подвел итоги творческого конкурса «Украсим ёлку!» и пригласил всех участников на праздник в наш сад.
Дети и их родители украсили нашу лесную красавицу невероятными игрушками, сделанными своими руками, а Дед Мороз и Снегурочка порадовали подарками каждого малыша, подарив приглашения на новогодние спектакли и тесто для лепки и творчества!
Огромное спасибо всем за участие, ведь, Новый год это отличный повод вернуться в детство, во время волшебства и чудес!
#новыйгод #волшебство #ореховозуево #дети #маленькая_страна_оз #детскийсад#частныйдетскийсад #malenkaya_strana_oz #маленькаястрана